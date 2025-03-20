笑看天下：山窮水盡仍在整色整水

俄烏停火問題，在美國總統特朗普和俄羅斯總統普京於周二通電話後，總算有點眉目，惟普京只同意立即停止攻擊烏克蘭能源設施30天，並與烏方互換175名戰俘。俄方表明，完全停止向烏克蘭提供外國軍援和情報，是任何永久和平協議的條件。對於美國的全面停火30天提議，普京強調防止衝突升級和推動政治外交解決的關鍵前提，是完全停止對烏克蘭的外國軍事援助和情報支援，而且有數項關鍵條件。

普京的關鍵條件，包括需對全線停火實施有效監督、必須停止烏克蘭境內的強制動員及武裝部隊重新武裝。普京亦可能在長期停火協議提出烏克蘭去軍事化、不加入北約，以及西方國家停止軍援烏克蘭。普京更指出，基輔有重大失信風險，它已多次破壞既有協議，特別是烏克蘭武裝分子在俄羅斯西部庫爾斯克州針對平民實施的野蠻恐怖主義行徑。普京開出的條件，目前看來不易達到。

特朗普周一於自家社交平台表示，俄烏和平協議有許多要素已經達成一致，但仍有很多問題要處理，而俄烏每周各有2,500名士兵喪生，這必須立即結束。侵侵看似頗有「悲天憫人」之心，然而他與普京通話前，還不是預告會與普京討論烏克蘭土地及發電廠問題，「分割某些資產」。美媒引述消息指，華府可能讓步承認俄方對克里米亞半島的主權。要言之，烏克蘭已淪為砧板上的肥肉，就看美俄如何瓜分而已。

不過，烏克蘭戲子總統澤連斯基仍寄望歐盟及西方國家打救支援，佢日前更宣布更換武裝部隊總參謀長，由副總參謀長格納托夫接任，藉此加速軍事改革云云。戲子總統山窮水盡臨懸崖邊緣，仍深信「愛拚才會贏」，老朽只能祝佢好運！