冰鑑春秋：排除北約才有和平

普京與特朗普日前終於通話，儘管沒有直接展開和平談判，但至少已經獲得普京首肯，願意就「雙方不攻擊能源基礎設施」停火30天，和平似乎漸漸出現了曙光。然而，英法等國仍未放棄駐軍烏克蘭的打算，英相施紀賢的發言人就表示，預計將有超過30個國家會加入「自願聯盟」支持烏國，他說：「這會是一支相當可觀的部隊，有大量國家願意派遣部隊參與。」

但普京由始至終便反對任何北約與歐洲軍隊進入烏克蘭，別忘了普京出兵烏克蘭的理由，就是北約東擴危及俄羅斯的生存空間，若經過3年大戰，俄羅斯雖實質取得了烏東的土地，換來的卻是烏西駐紮北約軍隊，那豈非等於白忙一場？普京又該如何向俄羅斯人民交代？所以只要北約與歐洲仍想駐軍烏克蘭，和平就絕對不會到來。

特朗普顯然也明白這個道理，所以他從未承諾美國將派軍隊進入烏克蘭，而是用礦產協議美方人員進入設廠開採的方式，「有美國人在的地方，就可以保障安全」的變相說法，提供「柔性」的安全保證。中國國家國際發展合作署發言人李明也表示，中方願繼續「根據當事方意願」提供「力所能及的幫助」，包括參與烏克蘭未來重建工作。這才是俄羅斯可能容忍外國力量進入烏國，並且維繫和平局面的方法。

1994年時任美國總統克林頓提出所謂「和平夥伴關係計劃」後，北約就開始了逐步東擴的腳步，30年來歷經5次擴張，對俄羅斯形成巨大的包圍網，並且在烏克蘭不斷煽動政治對立，推翻親俄政權，才導致俄羅斯憤而出手，釀成烏國的巨變。

所以，今天如果真想要和平，只有排除北約勢力介入才有希望，否則，當前立於不敗之地的普京，怎麼可能會輕易放手呢？