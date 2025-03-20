強詞有理：色厲內荏

特朗普一方面積極推動俄烏停戰，一方面下令轟炸也門胡塞武裝，等於一邊促和一邊殺人，很矛盾吧？並不矛盾，美國本來就是全世界最好戰的國家，華府政客大多嗜血，特朗普也不例外，他只是精於計算且欺善怕惡，面對中俄這種強敵絕對不敢輕舉妄動，面對擁有核武的北韓也束手無策，只能在胡塞武裝面前張牙舞爪，這不正是紙老虎的本質嗎？有人把侵侵包裝成熱愛和平的形象，有人更提名他角逐諾貝爾和平獎，可謂天大笑話。

在美軍轟炸胡塞武裝的同時，以色列也向加薩發動空襲，一次就造成400多人死亡，當然還是平民百姓遭殃。美以兩霸在中東濫殺無辜，犯下纍纍血債，國際社會竟然無動於衷，這究竟是甚麼世道？難道國際刑事法院只敢欺負杜特爾特？

也許有人不明白，為何特朗普要跟小小胡塞武裝過不去？其實不難理解，除了因為胡塞武裝不畏強權，既敢對抗以色列，也敢攻擊美軍航母，令老美顏面無存；更重要的原因是美國想控制全球所有海上樞紐包括紅海航線，而胡塞武裝正是紅海航線的最大障礙，令老美如骨在喉，必欲除之而後快。以美國強大的軍力，胡塞武裝自然不是對手，但問題是，美軍狂轟濫炸就能消滅胡塞武裝嗎？根據聯合國數據，胡塞武裝作戰人員超過35萬，美國國防部更估計胡塞武裝達到80萬人，而且擁有不少先進裝備包括高超音速導彈。即使美軍派出地面部隊進入也門，也不可能清剿胡塞武裝，單靠遠程空襲更是無濟於事。何況美軍未必敢進入也門，他們知道一旦陷入泥沼，再想脫身就不容易了。

還是這句老話，民不畏死，奈何以死懼之。當今世界敢公開跟美國叫板的國家不多，敢攻擊美軍航母的武裝組織更是少之又少，胡塞武裝雖是雞蛋碰石頭，卻是勇氣可嘉，不畏強權的形象令人折服。特朗普以為可以通過轟炸胡塞武裝來展示美國的強大，重新樹立其日漸衰弱的威嚴，殊不知這恰恰暴露紙老虎色厲內荏的本質。胡塞武裝連番攻擊美軍航母，或許無法擊中目標，但只要令美軍草木皆兵，疲於奔命，就很了不起了。萬一美軍航母有何閃失，不僅令老美顏面盡失，更是對美國霸權的毀滅性打擊。

所以說，特朗普下令美軍轟炸也門，再度挑動中東亂局，絕對得不償失，隨時偷雞不着蝕把米。