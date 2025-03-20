龍吟虎嘯：這算哪門子停火

特朗普日前大鑼大鼓宣揚美俄兩國元首通話，極有可能達致俄烏停火和談，現在結果顯示並未達致停火。

克里姆林宮的通報是這樣的，俄羅斯總統普京與特朗普18日進行了電話交談，討論如何為和平解決烏克蘭衝突作出努力，兩國領導人都同意需要實現「持久和平」，並確認同意停止打擊烏克蘭能源基礎設施30天。由此可見，在所謂「停火」問題上，只限於暫停打擊能源基礎設施30天，並不涉及俄烏雙方在戰場上的停火，戰場上可以照打不誤！可以繼續攻擊對手軍事設施、消滅對手軍隊、攻佔陣地、奪取領土，想怎麼打就怎麼打！

這算哪門子停火呢？可見特朗普碰了大釘子，一個半小時的通話用了多少時間談這個問題？外人不知道。然而可以估計，特朗普費了口舌，甚至在其他問題有所讓步，才從普京那裏換來了同意暫停打擊能源基礎設施30天的首肯，這讓特朗普總算沒有在停火問題上交白卷，否則特氏又丟臉丟大了。有了這個微不足道的「成果」，美方就又大吹大擂，給特朗普找回面子。白宮新聞秘書說，俄烏從未如此接近和平！她用美式足球形容：「我們就像站在最後10碼的線上，距離和平目標如此之近。」美國特使說，美俄雙方的立場差距遠比外界想像的要接近。

這個「暫停打擊能源基礎設施30天」，根本算不上是「停火」。克里姆林宮的通報表示，俄方對美方強調了對特朗普停火倡議的關鍵關切——需有效監督整個前線的停火、停止烏克蘭的強制動員以及停止重新武裝其軍隊，徹底停止對烏克蘭的軍事援助和情報共享。俄方還表示，由於基輔有破壞先前協議的歷史，存在嚴重風險，俄方必須提請關注烏克蘭武裝分子對庫爾斯克地區平民發動恐怖襲擊。

俄羅斯的這些「關鍵關切」表明，這30天內未必不會發生俄烏戰爭，烏東四州和庫爾斯克州的殘敵，俄羅斯還要肅清，逼烏軍撤走、投降或消滅。