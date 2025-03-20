坦言集：大歷史觀

近日在一個場合討論中美關係時，我提出一個分析/研究架構，希望可對中美關係的來龍去脈提供參考與啟示。

中美關係的關鍵是美國，是中國復興走向世界的最大關卡，美國對華的因素或可分三個層次來分析。一是歷史層次。美國從來是西方資本主義體系的一部分，在資本主義由貿易為主轉至工業為主，再在19與20世紀交界時轉為金融資本主義，並從服務於實體經濟的金融，轉變為反過來主宰實體經濟，還正在不斷演化。在這個過程裏，資本主義從一國發展至跨國，以至全球化，也同時通過殖民主義和帝國主義來實行。自英國之後，美國正代表着資本主義最新階段發展，並且帶領其演化。

二是政治層次。美國崛起是承接英國，打敗德國（二次大戰），瓦解蘇聯（冷戰）。二次大戰後的國際政經體制體現美國崛起，但期間的體制反映美國與其他競爭對手的妥協。只有在蘇聯瓦解後，再無同等級的對手，美國才可獨霸，也由此開展世界政經格局體制的以美國優先來重整，包括烏克蘭戰爭打擊歐盟與俄羅斯，與以色列一起重劃中東國界，都是排除美國獨霸前所作的政治妥協，企圖推動建基於美國優先的重劃。這一過程與美國推動資本主義進一步轉化的過程互為因果，也互動衝擊。

三是現實政治層次。美國獨霸後已收編了日本、歐盟，重挫俄羅斯，但美國的金融資本主義的去工業化卻造就了中國，以至全球南方的競起。尤其是中國一直還保持社會主義意識形態與舉國體制，國際競爭力與韌力超越其他國家。在美國聯華推倒蘇聯，以及工業加工外移中國以抑制日本之後，形成與美對立的尾大不掉形勢。中國儼然成為繼日本、歐盟、蘇聯之後，對美國獨霸的最大威脅，且阻礙與挑戰美國正在進行對國際政經體制的變革。美國與中國的關係便成為當前最主流的國際矛盾與衝突根源，這不是美國亡我之心不死的民族主義情結所可理解。

特朗普現在企圖推行的美國國內政治與體制革命，國際上堅持美國優先的衝擊，都可從上述架構來理解，中美關係的因由與可能變化也離不開這個架構。特朗普的個人因素特別搶眼，卻不可能將大的形勢逆轉，更可能的是其個人作用會被大形勢逆轉所牽動。他的「革命性」作為成為大形勢逆轉的組成部分，服務於後者。