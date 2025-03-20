涉28次虛報在家工作 高級關員5‧14再訊

【本報訊】一名香港海關前高級關員，涉於2020年至2021年新冠疫情期間，28次向海關虛報在家工作，實際上卻多次參與醫療輔助隊的有薪外間工作。該前關員早前被廉政公署落案起訴欺詐等兩罪，案件昨於東區裁判法院作首次提訊。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至5月14日再訊，期間被告獲准保釋。

女被告李桂華（42歲，報稱前海關高級關員）被控代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件罪及欺詐罪。首項控罪指被告於或約於2022年3月18日，在香港，意圖欺騙其主事人而使用文件，即一份名為「有關申請兼任外間工作一事」的報告表格，而該文件是對該主事人有利害關係，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告於2021年5月23日至2022年4月10日期間，沒有執行任何外間工作，以及明知是意圖用以誤導該海關的。

秘撈醫輔隊賺10萬元 欺詐罪指被告於2020年2月20日至2021年1月17日期間，在香港，藉作欺騙，即向特區政府海關虛假地表示她於2020年2月25日至2021年1月21日，先後28次執行在家候命工作，並意圖詐騙而誘使該海關作出一項不作為，即不扣減被告就該28次工作的薪金合共19,230.61元，而導致被告獲得利益，以及該海關蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

據廉署調查顯示，被告於提出涉案申請前，於2021年中至2022年初期間曾多次參與醫療輔助隊的有薪外間工作，從而獲取薪金共逾10萬元。案件編號：ESCC 740/2025