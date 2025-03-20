博愛醫院前主席脫洗錢罪

博愛醫院前主席 蕭炎坤

【本報訊】博愛醫院前主席蕭炎坤被指涉倫敦金詐騙案，利用其銀行戶口替詐騙集團洗黑錢逾265萬元。蕭早前否認一項洗黑錢罪受審，昨日獲區院暫委法官判處無罪。

78歲被告蕭炎坤，報稱退休人士。他被控在2018年2月7日至翌年2月26日之間，以智金集團名義，在華僑永亨銀行的帳戶中，總額為194,488.01元、302,548.28美元及21,500澳元的全部或部分、直接或間接代表任何人的可公訴罪行得益，而仍處理該財產。

控方開案陳詞指，被告於2018年2月以智金集團董事身份，在華僑永亨銀行開設一個綜合理財銀行戶口，並在開立帳戶時，提及智金為黃金經銷商。被告為智金的唯一董事及股東，該戶口於案發期間收取多筆不明款項。其中一筆13萬美元匯款，更涉及新西蘭籍匯款人報稱遭遇投資騙案，其向涉案銀行戶口匯款後款項不翼而飛。

調查發現，2018年9月至11月間，被告持有的涉案戶口共接收逾30萬美元、約兩萬澳元及約20萬元的來歷不明款項。同年10月至12月間，被告從涉案戶口提走共約270萬元。被告在警誡下稱，經朋友介紹認識一名叫林萬璋的人，被告因應林的要求成立智金，但未有參與任何智金業務及其戶口運作。案件編號：DCCC 605/2023