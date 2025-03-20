搗出口冒牌舊手機 兩董事落網

【本報訊】上周五（14日），海關在觀塘區一間快遞物流中心，進行打擊轉口冒牌物品行動。期間，關員搜查兩箱共150部準備出口到英國的舊手機，在相關商標持有人協助下，初步證實部分為冒牌物品，市值約105,000元。關員經深入調查後，鎖定同區一間公司，懷疑是該批冒牌物品的寄貨人。

至本周一（17日），關員採取監控遞送行動，成功於上述公司拘捕一名負責人，並在公司內檢獲約5,100部懷疑冒牌舊手機，市值約350萬元。

經跟進調查後，海關發現區內另一間公司涉嫌與案有關，遂於同日上門調查，再檢獲約3,900部懷疑冒牌舊手機，市值約280萬元，當場拘捕一名公司負責人。

貨值640萬 包裝簡陋 初步調查顯示，兩間涉案公司懷疑有合作關係，今次檢獲的涉案手機俱為iPhone，估計總值約640萬元。據了解，相關手機被換入偽造商標的配件，其外觀足以亂真，相信會以每部500至1,000元的價格出售，而出售時並無原廠包裝盒，僅得簡陋包裝。海關暫未清楚該批手機的來源地及銷售渠道。

被捕人士是兩名分別36歲及55歲男子，他們是該兩間公司的董事，涉嫌觸犯《商品說明條例》，二人其後已獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關呼籲消費者，購物時應光顧信譽良好的店舖，避免與可疑店舖進行交易。如有任何懷疑，可與商標持有人或其代理商查詢。