九巴撞欄「震」驚車廂 一仆一碌11人傷

偏離行車線 踩界駛路肩 昨日中午，一輛載客雙層九巴，沿大埔吐露港公路往上水方向行駛，當駛至大埔墟支路，巴士懷疑失控猛撼路中防撞欄，中年車長及乘客浴血車廂，全需送院治理；其中車長傷勢較重，需要轉院留醫；一名女乘客情況一度危殆。有「車Cam」片段顯示，事發前涉事巴士已左搖右擺及偏左行駛，在修正直行不久，車頭便直撞防撞欄揚起煙塵。乘客稱事發時巴士無減速及收掣，車廂有人跌倒「一仆一碌」，不排除有人「瞌眼瞓」肇禍。

昨日中午12時許，一輛由觀塘開往大埔中心的74X路線雙層九巴，沿吐露港公路往上水方向行駛，當駛至大埔廣福邨對開大埔墟支路，懷疑突然失控撞向路中風琴式防撞欄，導致車頭嚴重毀爛，擋風玻璃爆裂。救援人員接報趕至，協助車長及乘客離開巴士車廂。當中姓陳（45歲）巴士車長血流披面神志不清，其頭、腰、腳及臀部受傷。另外4男6女乘客（29至71歲）受傷，其中兩人傷勢屬紅色「第一優先」級別，另外3人屬黃色級別，部分傷勢較輕者在路邊等候分流。

有女乘客一度危殆 其後，巴士車長及10名乘客，分別由救護車送往大埔那打素及北區醫院治理。由於巴士車長傷勢較重，他其後被轉送沙田威爾斯親王醫院留醫，一名女乘客情況一度危殆。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。有「車Cam」片段顯示，事發前涉事巴士沿吐露港公路慢線往上水方向行駛，期間一度輕微偏離行車線，「踩界」駛入左邊路肩，車長察覺後很快作出修正直駛。詎料至大埔墟支路時，車長懷疑毫無反應，巴士在沒有煞掣下直撞路中防撞欄，現場隨即揚起一片煙塵。

有受傷乘客指出，出事前一刻巴士行駛時已「左搖右擺」，並指不少乘客跌倒變滾地葫蘆，他自己亦感「暈陀陀」。另一男乘客則表示，沿途巴士沒有異樣，但駛至科學園便開始「有少少飄移」，他懷疑有人「瞌眼瞓」，入彎前根本沒有減速收掣肇禍。

九巴指昨日下午12時許，九巴一輛路線74X往大埔中心巴士，駛至吐露港公路近大埔廣福邨支路時撞到路壆，車長及10名乘客受傷，九巴已派員慰問傷者。根據記錄，前天（18日）為該名車長的休息日，九巴會配合執法部門調查事件起因。另外，受意外影響，吐露港公路往大埔墟方向通往大埔公路–元洲仔段的支路，近美援新村的唯一行車線一度封閉，期間上址交通繁忙。