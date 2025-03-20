醫健：老有所醫：要居家安老 先要有安全的家

近年政府大力推廣居家安老，「家」的安全成為長者在社區生活的重要一環。職業治療的其中一個範疇，就是提供家居環境評估，再就長者的能力及需要提供度身訂造的改善建議。

一般而言，職業治療師會先評估長者的整體能力，包括：身體機能、認知功能、自理能力及職能（Occupation）等，以制訂能配合長者需要的家居環境。

其次，我們也會了解長者的生活習慣，希望家居改善建議能配合長者的習慣，在最少改動下營造安全的家居環境。

以下個案陳婆婆為例，她與丈夫同住，婆婆患有初期認知障礙症、心臟衰竭及輕微白內障，評估後發現她的平衡力、肌力、活動的耐力，以及對環境的警覺性都較弱，而且白內障令她的視力較模糊，未能察覺到細微的家居環境危機。

改善環境 維持獨立自理 陳婆婆平日坐在矮膠櫈洗澡，因為下肢肌力較弱，每次從膠櫈站起都會需要很大的氣力，有時更要嘗試幾次才能站起來。為了提高安全性，並維持婆婆的洗澡習慣，建議婆婆添置一張帶扶手及椅背的洗澡椅，並在淋浴間貼上防滑貼。一方面可讓婆婆繼續坐着洗澡，並可透過扶手協助站起，並借助椅背節省洗澡所需的體力。另一方面，防滑貼可讓婆婆的腳掌較易在濕滑的淋浴間抓住地面，減低跌倒的風險。

我亦建議婆婆加裝一兩條顏色鮮艷的扶手，與白色牆身形成明顯的對比色，讓視力模糊的婆婆容易找到扶手位置，以協助她安全地進出淋浴間。

提高信心 維持職能 婆婆一直都是家庭主婦，一手包辦家中的各種家務。但在認知障礙症的影響下，她的短期記憶日漸衰退，因為多次出現煮食時忘記關火的情況，家人不再放心讓她參與煮食。這令到婆婆參與家中事務的機會愈來愈少，簡單如煲水、煮麥片等也改為由丈夫代勞，令婆婆悶悶不樂。評估後見到婆婆其實仍有能力進行簡單煮食工作，亦仍有學習新事物的能力，只是需要一些提示輔助。於是，我提議婆婆加裝爐具自動關火裝置，除了與婆婆練習使用的方法，亦教育家人裝置的特性及用法。在數次練習後，家人都見到婆婆成功使用裝置煮食，慢慢都放手讓婆婆參與煲水和煮麥片等的簡單煮食，不論家人和婆婆的信心都提高了，婆婆亦能重拾原本的職能，重現笑容。

一個安全的家居環境，有助長者居家安老。即使身體或認知功能逐漸衰退，仍然可在度身訂造的環境支援下獨立自理，維持職能。

職業治療師 何姑娘

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