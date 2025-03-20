的士車隊月底登場 13地點設80專屬停車位

署方又指，車隊的士除了像一般的士需在車身外面左右兩側清楚標明英文字「TAXI」同中文字「的士」外，還需在指定位置展示車隊的士證明書及車隊的士識別牌。識別牌以車隊的士的營運地區範圍為底色，市區、新界及大嶼山分別以紅、綠及藍色為底色。