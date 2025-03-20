的士車隊月底登場 13地點設80專屬停車位
【本報訊】運輸署去年批出5個為期5年的士車隊牌照，合共提供逾3,500輛的士。首支車隊最快本月底登場，其餘陸續在7月底前投入服務。運輸署昨在社交平台表示，將於機場、部分跨境口岸等13個地點，設置約80個車隊的士專屬停車位，並教市民如何透過車隊的士識別牌，分辨車隊的士及其營運範圍。
包括機場及部分跨境口岸
運輸署表示，將於13個地點設置約80個車隊的士專屬停車位，包括機場、部分跨境口岸、高鐵西九龍站、部分機鐵站、啟德郵輪碼頭、香港迪士尼樂園等，停車處會展示各的士車隊網約服務的二維碼，以便市民和旅客預約。
署方又指，車隊的士除了像一般的士需在車身外面左右兩側清楚標明英文字「TAXI」同中文字「的士」外，還需在指定位置展示車隊的士證明書及車隊的士識別牌。識別牌以車隊的士的營運地區範圍為底色，市區、新界及大嶼山分別以紅、綠及藍色為底色。
此外，5支車隊提供超過3,500輛的士，其中有300輛屬輪椅的士，為行動不便的人士提供更多出行選擇。同時，的士車隊提供網約服務及司機服務評分制度，並支援多種電子支付方式。
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