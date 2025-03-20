都市固廢385萬公噸 連跌3年

【本報訊】港人丟棄的垃圾有下降之勢，環境及生態局昨日公布，本港都市固體廢物每日平均棄置量自2021年後連續3年下降，相關圖表顯示，2021年的都市固體廢物每日平均棄置量（即今屆政府前）是11,358公噸，但自2022年起垃圾量持續下降，2024年的平均每日棄置量跌至10,510公噸，較2023年減少了3.4%，比2021年減少共7.5%，政府預計都市固體廢物數量下降趨勢會持續。

較2021年減7.5% 當局指，以全年計算，都市固體廢物由2023年約397萬公噸，減少至去年約385萬公噸，減少了約12.6萬公噸。惟環保署在2025/26《財政預算案》的總目開支分析顯示，2024年堆填區接收的廢物量較2023年只減少約3.8萬公噸，當局解釋堆填區接收的廢物包括都市固體廢物、建築廢物和特殊廢物，而去年的建築廢物棄置量則有所上升，因此整體廢物棄置量的減幅不及都市固體廢物棄置量。

環境及生態局又指，現時本港各項建築工程產生的建築廢物，大約90%已經在地重用或用作填料，餘下需要在堆填區處置的建築廢物，其數量會受本地商業周期影響。政府各項協助小型工程收集建築廢物，以避免非法棄置的計劃亦會增加堆填區處置的建築廢物。