駐港公署轟澳洲借機干預港務

【本報訊】多名海外港人涉嫌違反《港區國安法》而被本港國安處通緝，包括澳洲公民任建峰，有墨爾本居民日前聲稱收到呼籲舉報任建峰的匿名信，當地有政客隨即跟進。外交部駐港公署發言人昨日指，事件不過是反中亂港分子自編自導的鬧劇，批評澳洲借機干涉香港法治和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

斥為反中亂港分子撐腰打氣 外交部駐港公署發言人表示，對澳洲個別政客所謂「香港警方在澳開展執法行動」表達關切，公然為反中亂港分子撐腰打氣，栽贓抹黑香港特區政府。發言人指出，任建峰、許智峰等是香港特區永久居民，他們煽動分裂國家、顛覆國家政權、勾結外部勢力，是外逃反中亂港首惡分子，其惡劣行徑嚴重危害國家安全、嚴重損害香港根本利益、嚴重衝擊「一國兩制」底線，必須受到法律追究和懲罰。

發言人強調，澳方與其為反中亂港分子搖唇鼓舌，不如敦促他們盡快回港投案自首，接受法律制裁。發言人敦促澳方切實尊重中國主權和香港法治，停止插手干預香港事務和中國內政，停止為犯罪分子提供「庇護所」，為中澳關係可持續發展創造良好的條件和氛圍。