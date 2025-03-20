增離境稅礙航空業復甦 旅業籲三思

【本報訊】政府早前在新一份《財政預算案》提出，每名飛機乘客的離境稅由120元加至200元，旅遊業界已表明有很大保留。旅遊界議員姚柏良昨在電台節目中指在本港的航點航班還沒有完全恢復的情況下，便大幅增加機場離境稅，會對航空業務的復甦造成障礙，希望當局三思。當局則指該項措施預計將每年可帶來16億元額外收入，增幅對飛機乘客整體出行成本影響十分輕微。

稅款成本比廉航機票還高 立法會昨首讀及二讀相關修例草案，姚柏良指對於一些廉航來講，稅款的成本比機票還要高，超過六成的加幅令人覺得是一個相當大的升幅，而廉航本身是要靠薄利多銷，若成本高的話令乘客出行次數減少，會削弱航空輸出的功能。

他指深圳都有很多飛內地的航點，而本港到深圳機場愈來愈方便，內地國際機場的新增航班亦愈來愈多，部分航班更較香港便宜，現在亦有香港乘客到深圳或廣州轉機。他認為香港要考慮如何吸引更多大灣區居民使用香港國際機場，令到本港機場的樞紐地位更鞏固。

政府面對龐大財赤，他明白政府在財赤下希望增加收入，但亦要衡量方法的效果，若得不償失未必是好選擇。他亦建議在過境或轉機，當局提出的同一天轉機豁免離境稅，期望最少改為24小時內轉機豁免，甚至過境可以豁免，以免窒礙業界開拓更多客源使用香港機場。

財經事務及庫務局局長許正宇在立法會動議二讀有關飛機乘客離境稅的修訂條例草案，指增加相關稅款預計將每年為政府帶來16億元額外收入，增幅對飛機乘客整體出行成本影響十分輕微；考慮到航空公司須調整系統及需時作宣傳，新的飛機乘客離境稅將於今年10月1日起生效。