體育園風波不斷 議員：折射管理大問題

【本報訊】啟德體育園月初開幕典禮出現「走後門」，及後又發生未完場先逐客等，有議員昨在立法會上直指事件令香港國際形象蒙羞，又關注是否連串小問題，折射管理上的大問題，當局重申安排「實在係非常之不理想」，又指啟德體育園公司已積極尋找發言人，期望在七欖賽事會有更好的消息發放。

議員謝偉俊口頭質詢政府有關啟德體育園發生多次風波，指開幕典禮有自稱「內部人士」收取每人1,000元費用帶領未持門票人士「走後門」入場；其後桌球賽在比賽完結前出現「宵禁（curfew）」字眼要求觀眾離場，指有場內的外國球手亦以為香港實施宵禁，認為事件令香港國際形象蒙羞。

斥連串事件令港蒙羞 文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應稱，去年10月底至今年2月，當局與體育園公司在3個場館進行近20場演練，開支由體育園工程開支，和相關部門恒常開支支付，難以分開量化。她指體育園已就「走後門」事件通報執法機關，而世界格蘭披治桌球大獎賽一事，她表示營運公司及主辦單位在溝通和協調上，有進一步磨合之處，重申「實在係非常之不理想」。

對於啟德體育園啟用初期的情況，她指已指示營運公司優化決策、溝通及處理突發事件機制，亦要求改善員工的敏感度及向外發放訊息的安排，包括設立專職發言人，以加強公眾對啟德體育園的認知和信心。她續稱，政府下達要求後，啟德體育園公司已積極尋找發言人，期望在七欖賽事會有更好的消息發放。

另一議員楊永杰指演唱會加時是平常事，但本港鐵路午夜12時已接近尾班車時間，體育園離場交通依靠鐵路，關注政府是否有相關應急及交通配套。羅淑佩指過去人流演練正正是為處理類似情況，認為主辦方和營辦者要商討，例如提早開場，又說：「歌手們佢哋都知道，要照顧佢哋樂迷嗰個歸家嘅需要。」