議員高舉《東方》報道 助還油塘空氣質素

三讀通過草案 賦權打擊違規水泥廠 政府修例針對打擊無牌指明工序作業及落實最新空氣質素指標檢討。立法會昨三讀通過《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》，並於4月11日生效。該法案委員會主席鄧家彪指過去《東方日報》曾頭版報道，油塘某間水泥廠停牌但依然營運，並引述文章標題指當局「執法無能，逼人食塵」，然而條例通過後就變成「執法賦能，杜絕食塵」，希望相關行政部門同心協力做好舉報、搜證、執法，解決困擾觀塘和油塘的地區治理問題。

干擾封閉通知書需負刑責 對於草案加入封廠、截水截電和截斷燃料，擅闖者會有刑事責任等，鄧家彪強調只有當非法經營者本身的牌照，因為經常違規而被行政當局吊銷，並且在相關委員會上訴失敗後，違規經營者亦繼續經營，署方才會考慮提出封廠令的通知，而政府亦作出一些修訂，如對已張貼的封閉通知書作出干擾，亦有刑事責任，因此他認為法案生效後，能有效解決油塘或整個觀塘常受傳媒關注的環境衞生問題。

由於混凝土是城市發展必須的建築材料，難以跨境採購，他希望環境及生態局、發展局及業界做好溝通，以靈活角度讓混凝土業界可在港繼續經營，同時要加強他們守法、守規的意識，因為許多新發展尤其是北部都會區，以至將軍澳132和137區亦將進行大型的填海建設。

議員謝偉銓指草案第二部分的內容，是根據世界衞生組織的建議，更新香港法定的空氣質素指標，包括收緊5個現行的指標和3個新增的指標；草案亦同時建議簡化相關的修例程序，將來政府有意再次調整有關空氣質素指標，只需以先訂立、後審議的附屬法例方式去處理，毋須以條例草案的方式來修例，他認為做法既可加快修例工作，亦不會削弱立法會的監察。

但另一議員江玉歡批評對違規處所發出封閉令的做法，毋須向法庭申請，監督進入場所內可以上鎖及截水截電等，而監督只會在某情況之下才會取消通知，條例設有向上訴委員會的上訴機制，然而查封或扣押處所是一個重要的執法手段，影響物業業權人和佔用人的權益，做法欠理想。她指修例要兼顧環保責任，質疑有否平衡處所業權人和佔用人的基本權益，又指法律賦予的權力並不是愈闊愈惡就是好的，她認為條文草擬有不足，不會支持修訂草案。

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，留意到有委員和團體希望在更新空氣質素指標時，能夠採用更進取的指標，以盡快達到指南的最終指標，而今次更新後的15項指標中，有7項是指標中的最嚴格水平，和其他先進經濟體的相關標準看齊，同時是次更新絕非改善空氣質素的終點，而是未來工作的新起點，並加強與粵澳地區的合作，將繼續積極應對區域性空氣污染的問題。