4‧15起大灣區航空直飛張家界桂林

【本報訊】近年不少港人熱愛到內地旅遊，當中壯麗的山林美景備受遊客歡迎。大灣區航空昨日宣布，將推出張家界及桂林定期航班服務，進一步拓展內地飛行網絡。兩條直航航線將於今年4月15日投入服務。來往香港與張家界的航線，每星期提供3班航班，而桂林航線則為每星期兩班。

擁有壯麗奇特天然地貌的張家界，位於湖南省西北部，主要景點包括武陵源風景區，此風景區由張家界國家森林公園等多個旅遊景區組成。橫跨張家界大峽谷的玻璃橋全長430米，乃全球最長及最高的玻璃橋，為遊客帶來震撼的觀光體驗。武陵源風景區於1992年獲聯合國教科文組織列入「世界遺產」名冊上。

每周至少2航班 至於另一新航點，有「桂林山水甲天下」美譽的廣西桂林，位於廣西壯族自治區東北部，向來以秀麗自然景致而聞名中外。桂林擁有不少著名旅遊景點，最為人所熟悉的包括灕江、象鼻山、日月雙塔景區、七星景區、靖江王府、陽朔公園、大榕樹等。桂林早於1982年便已獲國務院列入「國家歷史文化名城」首批名單之中。

上述兩條新航線（有待政府批核）的航班詳情，當中香港往張家界航班每星期3班，分別在周二、周四及周六出發；來往桂林的航班則是每星期兩班，在周二及周六啟航。除了今次新增的兩個航點，大灣區航空目前提供的內地航班尚包括舟山、黃山及宜昌。