馬會中旅聯手 推動賽馬旅遊

【本報訊】香港賽馬會昨日與香港中旅（集團）有限公司在跑馬地馬場簽署備忘錄，會在旅遊、體育、文化和青年交流方面加強戰略合作，推動粵港澳大灣區旅遊業發展，鞏固香港作為國際旅遊樞紐的地位，同時促進兩地青年發展和交流。

這次合作備忘錄的簽署，正值港府提出將賽馬旅遊納入香港旅遊發展藍圖，馬會與中旅將聚焦賽馬旅遊、文化交流和青年發展，整合資源、優勢互補，合作推動大灣區成為世界級旅遊目的地。根據備忘錄，馬會與中旅的合作內容包括雙方將聯手推動賽馬旅遊，將馬會的跑馬地馬場、沙田馬場，以及將於2026年開始舉辦常規性賽事的廣州從化馬場，納入中旅的旅遊路線，並推出結合馬匹運動與娛樂的特色旅遊產品，提升賽馬旅遊的知名度。

加強體育文化合作 合辦研學團 另外，雙方亦加強在旅遊、體育、文化等方面的交流與合作，增強香港和內地省市的人文交流，利用香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，推動香港成為「亞洲盛事之都」，並鞏固大灣區作為世界級馬匹運動和馬產業發展示範區的地位。雙方將合作推出研學團，促進兩地青年交流，推動香港青年積極融入國家發展大局，同時協助內地青年了解香港的發展機遇，並將共同研究並豐富現有的海島旅遊路線。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會在國際馬壇的領先地位、世界一流的賽事組織經驗，以及於香港和廣州的馬場資源；加上中旅廣泛的旅遊網絡和行業知識，兩者強勢結合，將可共同推動香港與內地在旅遊、體育、文化等方面交流合作，助力香港深化國際交流的同時，為大灣區建設世界級旅遊目的地注入新活力。他期待明年起，把香港的世界級賽馬帶到馬會從化馬場，並通過與中旅的合作，讓更多內地訪客欣賞到賽馬運動的獨特魅力。