新例下照犯多罪行 半年66的哥被扣分

濫收車費拒載兜路 損害服務質素 的士服務質素引起社會關注，的士司機違例記分制度去年9月底實施，運輸及物流局表示截至本月9日，共有66名的士司機被記分，涉及的罪行包括濫收車資、拒載、兜路等，現時暫無的士司機被記15分或以上而須被取消駕駛的士資格。當局透露，正爭取今年第二季向立法會提交修例建議，規定所有的士必須在車廂內安裝車廂攝錄機、行車紀錄儀和全球衞星導航系統等裝置。

根據運輸局數據，自2022年至2024年首3季期間，與的士服務相關違例事項的執法數字（即發出傳票或拘捕的數字）未有明顯減少，當中就濫收車費，僅在去年首3季已有19宗，超越2022年全年的17宗；兜路在去年首3季亦錄得15宗，同樣超越2022年及2023年全年的13宗；涉及的士計程錶的違例事項，去年首3季則錄得26宗，相當於2022年的全年數字，更是2023年全年12宗的一倍。

暫無人記滿15分釘牌 為提升的士服務質素，記分制自去年9月22日起生效，涵蓋11項與的士司機相關的罪行；若的士司機在任何兩年期間被記15分或以上，將被取消駕駛的士資格一段時間。運輸局昨回覆議員的提問時指，截至本月9日，共有66名的士司機被記分，涉及的罪行包括濫收車資、拒載、兜路等。當中，5名的士司機被記3分、12名的士司機被記5分、49名的士司機被記10分。目前沒有的士司機被記15分或以上而須被取消駕駛的士資格。

當局又指，政府早前已檢視整體的士之營運和管理，並提出一系列提升的士服務質素的措施，除了已生效的記分制和兩級制罰則以外，亦建議規定所有的士必須在車廂內，安裝車廂攝錄機、行車紀錄儀和全球衞星導航系統等裝置。當局已就有關建議，在去年底分別諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，並獲得委員的支持；現正進行相關的法例草擬工作，並爭取於今年第二季向立法會提交修例建議。

對於有意見指不少郊區和旅遊區出現「黑的」，當局稱，運輸署已在全港主要的士站設置的士資訊牌，展示有關的士收費的資料。若市民懷疑司機涉嫌拒載、濫收車資等違法行為，可記下司機姓名、車牌、時間、地點等資料，然後向執法部門舉報。同時，運輸署已印製載有本港的士收費率，以及往來主要旅遊區和景點的車費參考單張，並於機場、主要過境口岸及旅遊景點等，派發予旅客參閱；單張亦提供1823電話中心、交通投訴組及執法部門等的聯絡電話號碼，方便乘客尋求協助或作出投訴。