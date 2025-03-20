工務工程半數採金屬棚 業界斥零諮詢

【本報訊】發展局要求在明日起招標的工務工程新建樓宇工程合約中，有50%要採用金屬棚架，預計今年只會涉及一至兩個新建樓宇的工務工程合約。業界批評當局事前沒有諮詢業界，又擔心本地無足夠金屬棚架工人，令政府有藉口輸入更多外勞，導致本地勞工失業。發展局回應指已向相關商會、工會及關注團體解說措施的細節，並獲接受或支持。現時，業界有超過一萬位工友註冊為棚架工，當中近8,000位為金屬棚架工。局方稱，會繼續密切與業界保持緊密溝通，以適時和適度調節、循序漸進方式使用金屬棚架。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德昨在電台節目指，早兩日接獲發展局人員電話知會事件，稱2025年至2026年有4個地盤的其中兩個，即將會試行全面使用金屬棚架。他感到震驚，「佢（發展局）事前冇諮詢業界」。

逾4000竹棚工生計堪憂 竹棚佔工程80%以上，金屬棚架則佔約20%。何擔心若日後工程大量使用金屬棚架，會影響4,000多名竹棚工人生計，加上金屬棚架較竹棚重3倍，對體力勞損嚴重，年長的搭棚師傅或會選擇提早退休。他質疑推動業界使用金屬棚架是為輸入外勞鋪路，又形容決定是對於前兩次棚架倒塌是「未審先判」。

發展局回覆指，在符合法例和相關工作守則的前提下，使用竹棚架和金屬棚架均屬安全選項，兩者各有優點，竹棚架較為靈活、經濟，亦較易適應工地環境；金屬棚架則較堅固耐用和耐燃。

為推廣在工務工程應用金屬棚架，發展局要求在2025年3月21日或以後招標的工務工程新建樓宇工程合約中半數要採用金屬棚架，預計今年只會涉及一至兩個新建樓宇的工務工程合約。如因工地限制，例如工地環境狹窄，而未能應用金屬棚架，政府負責管理相關建造合約的部門會容許採用金屬棚架以外的方案。局方又指，是次措施未有要求工務工程的樓宇外牆維修合約必須採用金屬棚架，承建商可因應相關維修工程工地的需要，選擇採用竹棚架或金屬棚架。