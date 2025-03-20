美增關稅挫港出口業 商界冀銀行放寬貸款

【本報訊】中美貿易戰，美國增加關稅的措施衝擊香港的製造業和出口業。有商界議員約見金管局和銀行，希望能多點體諒香港的出口和製造業，鑑於加拿大和墨西哥可以暫緩關稅，冀未來6個月讓商家觀察局勢的變化，期間希望銀行能給予多些空間，例如貸款可放寬一點，好讓企業有所喘息。

議員林健鋒指關稅問題影響香港製造業和出口業，美國增加20%關稅加上美國總統的飄忽態度，令到部分進口商保持觀望，因不知道今天付貨後，明日他會否將關稅降低，當廠商生產的貨物不能盡快付運，收不到貨款之餘，還要支付員工薪金和購買原料的費用，流動資金就會出現很大問題。

林又指有許多進口商強烈要求香港的廠家和出口商承擔部分關稅，或要求降價等，以致廠家和出口商若非吃不消，就是流動資金周轉出現很大問題，因此他希望銀行在借貸方面可以放寬一點，當然銀行亦要跟隨金管局的指引，希望他們提供一個可行的方法來幫助企業，而金管局的反應是正面的。

勿自亂陣腳 沉着應戰 在招商引資或開拓新市場方面，林指中小企希望在出口信用保險能獲多些支持，雖然現在有資金支援中小企向外推廣業務或找生意，可是闊度和深度可進一步優化，如可增加保額，提供更多相關訊息，如果不盡快去做，有可能會令中小企在短期內出現資金問題。

他呼籲香港的製造商和出口商不要自亂陣腳，「一個減、個個一齊減」就有可能令香港經濟或各方面都受影響，而目前最重要是沉着應戰，並希望貿易戰可以盡快平息，政府、金管局、銀行及出口信用保險局多些支持香港的企業，共度時艱。

紡織及製衣界議員陳祖恒亦指美國總統徵收額外關稅的決定，許多國家都強烈不滿，亦打亂港商平時做生意的出貨時間和整個現金周期，但相信當關稅的情況邁向穩定，情況會回復正常，而重要的是銀行和金管局能關注商家的景況。