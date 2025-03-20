應急醫院轉型 近3.5萬人次完成造影

【本報訊】落馬洲中央援港應急醫院在2023年4月投入服務。當局表示截至去年12月底，已有分別超過2.4萬、5,300及5,600名病人在應急醫院進行電腦掃描造影、磁力共振掃描造影及超聲造影服務。當局又指除上述放射診斷服務外，為善用應急醫院內的醫療設施，醫管局亦在過去一年多於院內陸續開展其他服務，包括內視鏡檢查、睡眠測試、微生物化驗及血清25-羥基維生素D化學病理檢驗，並將會在院內開拓玻璃體內注射服務。

放射診斷輪候時間縮短 衞生官員昨天回覆議員陳家珮質詢，指「日間放射診斷服務先導計劃」開始截至去年12月底，已有分別超過2.4萬、5,300及5,600名病人在應急醫院進行電腦掃描造影、磁力共振掃描造影及超聲造影服務。參與先導計劃已檢查及預約病人，其輪候時間中位數亦有改善，電腦掃描造影病人的輪候時間由108星期縮短至約25星期；磁力共振掃描造影病人的輪候時間由118星期縮短至約36星期；超聲造影病人的輪候時間則由165星期縮短至約56星期。

為便利病人使用服務，應急醫院提供免費接駁專車，接送病人由特定港鐵站往返醫院。除公眾假期外，逢周一至六，每日有約10班接駁車從上水港鐵站往返醫院；逢周二和四，每日有約8班接駁車從元朗港鐵站和兆康港鐵站往返醫院。目前接駁專車的每月載客量逾一萬人次。