第3間醫學院 理大拋銀彈 盼成功申辦

【本報訊】政府提出成立第3間醫學院，浸會大學、理工大學和科技大學分別提交了建議書，籌備新醫學院工作組預料年內完成評核並向政府建議方案。理大校董會主席林大輝昨日指校董會已開會，並一致通過支持理大成立新醫學院；若成功申辦，將承諾在醫學院遷往北部都會區牛潭尾用地前，由校方承擔一切開支，形容「現屆及下屆政府可以分毫不用付」。

遷北都前開支 由校方承擔 林大輝指就爭取開辦醫學院，團隊全程投入工作，在周一（17日）截止當日下午遞交建議書，因此一直未有合適時間對外公布建議書內容。他又指理大已成立籌備委員會及專家諮詢委員會，「重量級」成員已給予眾多意見。他又指盤算過有關開支，形容心中有數，但天機不可洩漏，暫時不能透露，強調理大是肯承擔的大學，願意同政府投資未來、教育和醫療。

理大校長滕錦光表示，建議新醫學院採用4年制課程，招收擁有相關第一學位的頂尖學生，並重視臨床能力培養，定位是面向未來人工智能賦能的醫療生態；而理大在相關領域根基深厚，擁有大量結合醫療及工程的醫療科技成果，醫療健康領域教研人員及設施亦具有實力，形容校方有獨特優勢。