對接公私營系統 擴跨境應用 醫健通修例 下周立會首讀

【本報訊】政府將於明日刊憲《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》，修訂電子健康紀錄互通系統「醫健通」的現有法律框架，包括擴大醫健通的跨境應用、與私營電子醫療紀錄系統對接等，並擴展可使用該系統的人員至營養師、言語治療師等。

明刊憲 盼年內完成修例 《草案》將於下周遞交立法會首讀，期望年內完成修例。修例指明私營醫療人員需將病人醫療紀錄輸入醫健通，違者最高可罰5萬元。當局強調，暫時有關修例只屬法律框架，未有指明對象，政府會考慮各機構及市場應用情況再作安排。

《修例草案》賦權政府可指明醫護提供者，將指定的重要健康紀錄如病人敏感或藥物不良反應、診斷、化驗及放射報告等，於指定時間內存入市民醫健通戶口；並擴展可使用該系統的人員包括營養師、地區康健中心醫療人員等。衞生部門指，修例後，市民醫療紀錄可整合，提升不同醫務人員的診斷精準度，亦可減省病人重複進行檢查，例如照X光片等服務的成本。未來醫健通使用率進一步普及後，當局亦希望將指定的醫療文件，例如病假紙等，加入系統中。

鑑於跨境醫療需求日增，《修例草案》亦賦權醫健通可連接境外指定認可醫療機構，包括但不限於大灣區。當市民於外地指定機構接受醫療服務時，醫健通會自動發送醫療紀錄。發言人補充，部分外地機構亦有獨立電子醫療紀錄系統，政府會因應市民需求及相關機構系統的成熟度，加強醫健通與相關系統的對接。他強調，安排的大前提是不影響本港系統的安全及資料私隱，透過醫健通提供的跨境醫療紀錄並不會存於境外機構系統內。