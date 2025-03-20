特殊幼兒中心供不應求 去年底逾2400人輪候

【本報訊】特殊幼兒中心服務輪候時間長一直為人詬病。當局表示，過去5年特殊幼兒中心每年輪候人數維持過千人，2024/25年度至去年底有2,431人正輪候，當中以黃大仙及西貢區的等候人數最多，達300人。

黃大仙西貢佔最多 勞工及福利局局長孫玉菡昨回覆議員質詢指，截至今年1月底，全港有50所特殊幼兒中心，包括6間住宿特殊幼兒中心，為年齡介乎2歲至6歲有中度至嚴重程度殘疾的幼兒提供全日的訓練和照顧。過去5年特殊幼兒中心每年輪候人數維持過千人，2024/25年度截至去年12月31日，有2,431人正輪候；當中以黃大仙及西貢區的等候人數最多，為300人；其次則為九龍城及油尖旺有239人；中西南及離島亦有233人。

勞福局表示，由於平均輪候時間按財政年度計算，即由每年的4月1日至翌年的3月31日，因此目前未能提供2024年度的數字。而服務的平均輪候時間在2023/24年度要等上19.2個月，即逾一年半才可獲服務名額。

局方指出，為了讓有特殊需要的兒童盡早獲得訓練及支援，他們可在輪候特殊幼兒中心服務期間，同時申請及接受早期教育及訓練中心或到校學前康復服務過渡服務，直至獲得編配特殊幼兒中心服務。到校學前康復服務的跨專業服務團隊，亦會為參與服務的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的教師/幼兒工作員提供支援。