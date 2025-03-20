急症室遏濫用加價荒唐 戳破公院安全網

針對第3至第5類病人 基層怎知「緊急」劃分 公營醫療收費檢討料於本月底前出爐，有指當局擬將急症室收費由原定每名病人劃一180元，改為按病人類別屬「緊急」或「非緊急」而收取不同費用。醫院管理局質素及安全總監黃立己表示仍在檢視收費方案，去年急症室首次就診總人次就錄得199.8萬人，次緊急、非緊急類病人佔比高達55.7%，調整收費後，希望第4、5類病人比例減少，集中資源在首3類緊急病人，尤其是每年求診者高達80萬的第3類緊急病人。有病人組織認為，醫管局若以加價方案來提升某類病人的服務達標率，是美化「KPI」的荒謬行為，有違公營醫療是病人安全網的設計。

目前醫管局轄下有18間公立醫院急症室，為需要緊急診症病人提供診症及治療。而患者按病情分為第1類「危殆」、第2類「危急」、第3類「緊急」、第4類「次緊急」及第5類「非緊急」，首3類有服務目標。黃立己指出，去年求診病人中，嚴重的第1、2類病人約佔求診人次4%，而第3類病人就佔逾四成（見表）。由於第4、第5類病人佔求診人次逾一半，導致醫院難以集中資源照顧首3類病人。

指非緊急類病人 佔求診者逾一半 他續稱，公院急症室對第3類病人的服務目標為90%個案於30分鐘內診治，去年該類病人多達80萬人，惟相關個案的服務達標率只有76.6%，顯示部分緊急病人未能於30分鐘內獲救治。因此，醫管局期望調整部分急症室病人的收費後，有助減少第4及第5類次緊急及非緊急病人，去年有關病人多達約110萬人。

加價增延遲求醫 竟稱「在所難免」 黃提到，政府於2017年至18年曾上調急症室收費，求診人次錄得下跌，當中較多的是第4、5類病人。這兩類病人可向私營機構、政府門診及基層醫療服務求診，急症室減少這批求診者後，首3類病人的服務可望「做得更好」。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中亦指，急症室救治危急病人的初心永遠不變，對於病人或因加價而延遲求醫，他希望透過公眾教育減少相關情況，但亦恐在所難免。

香港病人政策連線主席林志釉認為，公院作為病人的安全網，加價並非防止濫用的最好方法，而是應該加強分流。他引述有消息指政府擬對第3至5類病人加價，以減少急症室使用人數，質疑有關做法是將「KPI（關鍵績效指標）做靚仔」。他強調，不少病人不知道自己病情屬第幾類，若按緊急情況分段收費，病情處於「緊急」及「非緊急」之間的病人，尤其是基層人士，到醫院求診前便難以知悉會否被收費，擔心病人耽誤求醫。

2024年急症室首次求診病人情況