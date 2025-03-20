北都收地未釐清業權 待付補償金169億元

【本報訊】政府發展北部都會區，需於古洞北及粉嶺北新發展區收回2,498幅的私人土地，涉及總面積約178公頃。截至今年2月底，當局已支付143億元土地補償，其中包括約4,942萬元利息。至於尚未支付的補償金額則有約169億元，主要涉及土地業權未釐清或未能聯繫業權人等。

兩階段涉面積共178公頃 當局稱，於第一階段工程收回784幅私人土地，面積約68公頃；餘下階段工程則收回1,714幅私人土地，面積約110公頃。政府已分別向首階段逾九成及餘下階段超過兩成的土地補償，支付約107億元及36億元，即共約143億元補償金。另外，至今尚未支付的補償金為約169億元，主要涉及去年就餘下階段工程收回的土地。未付補償金個案中，其中約一半土地業權未釐清、土地業權文件不齊全，以及審核程序需時；另外近一半個案則因為未能聯繫業權人或業權人不在香港。

就補償利息方面，發展局局長甯漢豪指根據《收回土地條例》及相關條例規定，未付補償金由土地業權復歸政府至補償金支付期間可獲支付利息，而就古洞北及粉嶺北新發展區而言，已完成補償支付的個案總額為143億元，其中包括約4,942萬元的利息。