簡樸房「點心紙」認證 測量師指可簡化過程

【本報訊】房屋局規管簡樸房的部分構思曝光，有測量師認為，若當局能以「點心紙」形式推出認證計劃，料有助減少爭議，令業界清楚了解條例的認證要求，也避免業主「畀人斬到一頸血」。有議員則認為，相關規管或加快簡樸房應市，避免供應突然萎縮，租戶居無定所。

簡單改動 料每伙一萬元以下 香港測量師學會前會長林家輝表示，若以「點心紙」形式作認證，過程會簡單清楚，因為條例不清晰的情況下逐項檢查動輒或涉幾十萬，物業方或「畀人斬到一頸血」。學會建築測量組前主席謝志堅亦表示，以「點心紙」形式認證較易處理，談到認證價錢，謝認為此類簡樸房認證與現時的食肆規格驗證類同，若業主的簡樸房屬較易處理、毋須或無大改動的類型，費用或在每個單位一萬元以下，相對較便宜；但若屬複雜情況，例如要拆房加窗等，則或每個單位需一萬元以上至數萬元不等。

議員陳家珮早前曾接獲不少劏房戶求助，擔心規管計劃會令他們無家可歸。陳認為，當局若放寬措施，迫遷壓力便可紓緩，又建議當局靈活「獎吓、罰吓」，例如認證費在首12個月都有優惠。議員梁文廣則表示，若當局在認證費方面提供優惠，相信有助部分小本經營的業主減輕壓力，他亦歡迎當局可能放寬天井的規定，坦言若規限窗戶不可面向圍封天井，擔心不少租客或難找單位，部分單位或被迫退出市場，此做法能有效減少市場震盪。