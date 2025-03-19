龍七公：特朗普殺紅眼 美國之音滅聲

特朗普今年1月登場便銳意削減開支，日前他又大筆一揮，簽署《繼續縮減聯邦官僚機構》行政命令，翌日美國便有1,300名打工仔被休假了，這批打工仔來自「美國之音」、「自由歐洲」、「自由亞洲」等電台，過去他們是美國價值的代言人，專門負責洗腦、煽動不滿，如今特朗普要他們休假，這代表美國暫時不能再唱好自己、唱衰他國了。

唱好自己 唱衰他國 說到美國之音，中國人一定不會陌生，俄羅斯、古巴等均受盡其滲透式宣傳之苦。說白了，這就是一個專門向共產國家人民發放滲透訊息、突破政治鐵幕的特殊目的機構。美國之音台長在特朗普簽署行政命令後，無比傷感地在社交平台悲呼：「83年來，傳奇的美國之音第一次被噤聲。」

說到這次美國之音等被休假，特朗普的做法是簽署行政命令，然後由管理美國公營媒體的「美國國際媒體署」（USAGM）向受影響的媒體員工發出電郵，於是上周末至本周初，超過1,300名媒體及相關人員收到電郵，禁止各人進入辦公室，必須交出記者證、工作電話和其他設備。雖然美國之音等媒體還有小量資訊進行更新，但不是報道存貨，便是維持最基本的運作，與過去這類媒體擇時擇事出擊的主動與全面攻擊，大不相同。

特朗普要滅美國之音聲，一是為錢；二是他本就恨透美國大包大攬的作風，不願花大錢在他國身上；三是特朗普與馬斯克都對過時的美國之音及相關媒體的操作看不順眼。早在第一個任期時，特氏已批評過美國之音每年花費巨大，但根本沒有「說好美國故事」；之後他又說過美國之音的取向偏向自由派，立場及行事作風「令人作嘔」。馬斯克亦一樣，上月曾批評美國之音應該關閉，因為這媒體屬「極左媒體」。

美國之音到底每年花多少錢？翻查其開支，2024年度美國之音的預算為2.6億美元，說多不算多，說少也不少了，但若美國之音加上其他各種形形色色的電台等機構，開支便不少，特朗普一紙行政命令，省下的開支還是可觀的。要說省錢減債，曾經6度破產的特朗普可謂經驗豐富，削肉剔骨沒有不痛的，畢竟，美國現時債務總額超過36萬億美元，每日利息已超過30億美元，債務的雪球已到了滾不下去的地步，即使特朗普一再叫嚷美國第一、讓美國更偉大，但連軍方都要削開支、聯邦職員都要丟飯碗，這些服務面向外國的機構與職員不是更應該削嗎？

美國人向外唱好自己80多年，如今白宮狠狠把這些公營媒體滅聲，有人形容特朗普的行動是向敵人送大禮，讓美國不再偉大；但亦有人認為，現代科技已容不下像美國之音等使用無效渠道作廣播的媒體，因此支持特朗普削減這些不必存在的媒體。

說來說去，美國社會的大分裂，造就這次削減美國對外各種援助、宣傳等，接踵而來的，勢必是更大的爭拗、更大的分歧。