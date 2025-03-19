自成一家：中東地區風雲再起

相比起民主黨的拜登，美國總統特朗普與猶太財團有着更深厚的關係，也更加支持以色列。許多人早前猜測特朗普上台後的兩大首要外交工作，一個是處理俄烏衝突，另一個就是解決伊朗核問題。近來俄烏停火談判接近尾聲之際，特朗普政府果然向伊朗最高領導層發出「核談判」密信，強硬施壓伊朗棄核，中東地區恐怕又將風雲再起。

說起伊朗核問題，根源在於伊朗與以色列之間關係緊張。以色列雖被認為擁有核武，但從未承認，意在保持戰略模糊性以增強威懾效果。伊朗並未被證實擁有核武，不過同樣希望擁有核武，作為向以色列威懾的一部分。2015年歐美多國、中國和俄羅斯好不容易與伊朗達成協議，同意結束經濟制裁，以換取伊朗停止發展核武。然而，上屆特朗普政府在2018年單方面退出核協議，並恢復制裁伊朗，伊朗自此對特朗普深感不信任。

如今特朗普提議重啟談判，意圖迫使伊朗棄核，難度自然不小。尤其是俄烏戰爭顯示核威懾策略有效，除了法國表明將與歐洲盟友討論使用法國核威懾，保護歐洲不受俄羅斯威脅，波蘭也提議美國將核彈頭部署至該國領土。西方國家這邊廂尋找核保護傘，另一邊廂又要求伊朗放棄核武，很明顯是虛偽的雙重標準。

特朗普在德黑蘭政府拒絕核談判後，威脅要對伊朗展開軍事行動，意味着中東亂局有可能再次出現。中國與俄羅斯、伊朗在此時於北京舉行伊朗核問題會議，會後發表聯合聲明聲援伊朗。與此同時，解放軍海軍日前又前赴伊朗附近海域，與俄伊舉行海上聯合演習。表面上看，三國是進行例行的年度演習，但在當前複雜的地緣政治下，其釋放出來的政治信號不言而喻。