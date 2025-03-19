強詞有理：樹倒猢猻散

在特朗普和馬斯克大刀闊斧的砍削之下，美國政府用來推銷意識形態和美式價值觀的機構正一個個走向死亡，國際開發署首當其衝，接着輪到「美國之音」、「自由亞洲」、「自由歐洲」等電台收檔，數以千計員工失去飯碗，真可謂有咁耐風流，就有咁耐折墮。

美國之音一向掛羊頭賣狗肉，以新聞自由為名，充當美國政府的輿論打手，可謂劣迹斑斑。尤其是涉及中國的報道，從來不是客觀報道，而是肆意編造謊言，顛倒黑白，影響極其惡劣。在互聯網還沒興起的年代，美國之音不知欺騙和荼毒了多少中國人，而今天網絡發達，美國之音編織的訊息繭房被打破，再也無法欺世盜名，更無法向中國人洗腦。按照馬斯克的說法，「沒人再聽他們說甚麼」，這種冷戰產物自然沒有繼續存在的必要。

樹倒猢猻散，國際開發署停擺，美國之音關門，許多寄生於美國政府的所謂非政府組織也紛紛收檔，有些掛着民主招牌的政黨也走向末路。成立逾30年的香港民主黨宣布進入解散程序，姑勿論是否與美國政府閂水喉有關，起碼反映了一個事實，這種靠販賣西方民主來蠱惑人心的政治團夥無法再招搖撞騙，既然斷了狗糧，又找不到新的金主，只好自動消失。至於以新聞界代表自居的記者協會，雖然還在苟延殘喘，但恐怕也撐不了多久，相信很快就會進入歷史的垃圾堆。甚至遠在英國的黃絲組織也無以為繼，注定滅亡。

過去美國每年都會花費巨資在全球各地發動輿論戰，收買人心，推銷美式價值觀，這是眾所周知的事實，但如果不是馬斯克揭開馬桶蓋，許多人並不知道原來竟是如此臭不可聞。美國在輿論宣傳方面投入資金之巨，影響之大，滲透之深，超乎許多人的想像。國際開發署停擺後，包括中國在內的大量自媒體癱瘓，大量新聞機構裁員甚至關門，這已足以說明一切。誰說美國沒有對中國進行政治和文化滲透？誰說那班自由派公知沒有接受洋資助？

說到底，世界各地許多亂象都是美國在背後搞鬼，從無孔不入的各種滲透，到名目繁多的顏色革命，美國黑手伸到哪裏，混亂和動盪就出現在哪裏。特朗普政府削減開支收縮戰線，並不表示不再干預他國內政，只是換了另一種形式而已。近日塞爾維亞又出現大規模反政府示威，正是典型顏色革命的老套路。