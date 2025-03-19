龍吟虎嘯：莫做手腳 瞎費工夫

特朗普在俄烏停火問題上有兩個計劃，計劃A是做到雙方停止交戰，然後進入計劃B，讓所有人談判永久結束戰爭的持久方法。然而俄羅斯對此另有看法，當然不會反對停火，而是考慮要在怎樣的情況下停火。

這一陣子戰場形勢對俄羅斯十分有利，俄軍已奪回庫爾斯克州被烏軍佔領的土地的絕大部分，烏軍只能「退守」不足78平方公里的邊境地帶，只是這個戰況還不能滿足俄羅斯的「先停火」要求，因為在此狀況下停火談判，並不符合莫斯科完全徹底趕走烏軍、收復全部失地的談判條件，令基輔還能在「土地換土地」上玩花樣，討價還價，這不符合普京發起這場「特別軍事行動」要達到的目的及初心。

試想，如果烏克蘭在入侵和掌控俄羅斯哪怕是一寸土地的情況下，竟能和俄羅斯談判結束戰爭，那不是對普京和俄羅斯的羞辱嗎？對於結束俄烏戰爭的談判，俄羅斯副外長格魯什科日前再次重申——任何烏克蘭問題的長期和平條約都必須符合俄羅斯訴求，俄方會要求包括鐵一般的安全保障、烏克蘭的中立地位和北約拒絕接納烏克蘭為成員國等。格魯什科還說，只有排除烏克蘭加入北約，並消除在其領土上部署外國軍隊的可能性，消除衝突根源，整個地區才有安全保障。

在俄烏談判問題上，俄國「最着緊」的就是烏克蘭永遠不得加入北約，以及外國軍隊包括北約軍隊不得進入烏克蘭「維和」，這是莫斯科最深憂的安全問題，無論是「加入北約」還是「北約維和」，都會在事實上對俄羅斯造成巨大威脅，歐洲、北約、美國、烏克蘭都可以隨時挑起事端。更重要的是，「加入北約」、「北約維和」都會令普京、莫斯科的「收復故國山河」大業平添巨大障礙，付出巨大代價，普京不能允許埋下地雷。

歐美若能真正明白這個關乎俄羅斯歷史命運的深層考慮，就不要在北約和烏克蘭相互關係上做手腳，瞎費工夫。