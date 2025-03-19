坦言集：攻打伊朗？

特朗普首先對也門叛軍青年運動（胡塞武裝）開戰，以色列總理內塔尼亞胡馬上便撕掉加薩第一輪停火協議，直接在加薩開戰。兩人的發動戰爭，應該是早已商定，協調而行。第二輪停火協議應在3月1日開始，但至今談判未成，協議似乎沒有多大機會。以色列且違反第一輪的協議，兩個星期多禁止人道物資（糧食、醫藥和食水）運入加薩，再次執行斷糧斷水斷藥的種族滅絕政策。特朗普亦配合地宣傳把加薩的巴勒斯坦人轉移至海外，這些行動顯然是特朗普與內塔尼亞胡已有一定的協議，現時正逐步推行。

要說清空加薩，按美、以的軍力，似非難事，然而，一是礙於國際輿論，不能用比現時更大的暴力。二是哈馬斯敗而不死，加薩的巴勒斯坦人民堅持守衞國土，以軍已沒有辦法清空加薩，美國加入又何來有更佳的「清洗」方法呢？哈馬斯是打不過以軍，可是以死相拒，以軍的殺光政策在國際壓力下不能不有所節制。而早段的戰鬥也顯示哈馬斯與加薩人民已渾然一體，除非把當地200多萬人民全部殺傷或俘虜，否則哈馬斯還會守衞領土，以軍不惜傷亡亦不可能全面驅趕當地居民，佔領加薩。現時以軍是進不成退不得，曠日持久，國內政治可能轉變，國際壓力日增，內塔尼亞胡的戰時內閣不可能硬撐下去。

於是，加薩要清空卻清空不了，停火只會增加用聯合國方案政治解決的機率，與內塔尼亞胡等極右派的大以色列計劃牴觸，且會觸發滾雪球效應，讓國內反戰、反極右的勢力奪取政權，猶太復國主義難得今次的機會便會失卻。不停火，再起戰爭，可是要有具體目標、行動才可打破當前的僵局、困局。

在這個關節上，便要發揮以色列和美國的兵力優勢。但攻佔黎巴嫩、敍利亞都不是易事，伊拉克更難。在這些地區開戰，對象模糊不清，即使所向無敵，卻清理不了此起彼伏的反抗，徒浪費彈藥，軍兵無謂傷亡。眾所周知，中東反以抗美的根源在於伊朗，不解決伊朗的政權問題，美以在中東是無日可安寧。特朗普與內塔尼亞胡都急於速戰速決，趁俄羅斯在敍利亞處於撤退，中國未介入，先發制人地用武力推翻伊朗的宗教政權，便可順利釐定中東整個政局，排斥中俄，壓制異己。在國際上也大長特朗普美國優先的聲勢，有利重塑國內與國際政治格局。

以伊決戰似箭在弦上。