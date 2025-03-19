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高層劏房失火 居民慌逃

太安樓一單位起火冒煙。 太安樓一單位起火冒煙。
太安樓一單位起火冒煙。
【本報訊】昨日上午8時44分，西灣河筲箕灣道57至87號太安樓高層一劏房起火冒煙，驚動附近多名居民報案及逃生。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄，期間搜救隊協助救援。
消防經初步調查後，相信事發時單位內無人，廚房位置首先起火，現階段並沒有證據顯示案件涉及任何刑事成分。
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