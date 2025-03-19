憂搶公屋 69歲翁斬前妻候懲

【本報訊】居於馬鞍山一公屋單位的六旬漢，跟內地來港離婚不久的前妻又討論再婚，但男方怕她會搶走單位。2021年某夜，兩人因再婚問題爭吵，期間男方一怒之下拿菜刀及生果刀追斬前妻，前妻滿身血跑12層樓逃命。涉案男子原被控企圖謀殺罪，之後控方改控他有意圖而傷人罪，他昨在高院承認該罪。辯方指，被告遭前妻「睇低」及虐待多年，事發時本來只想嚇嚇前妻，最終失控斬人。法官把案件押後至3月21日判刑，被告須續還押。

討論再婚爆衝突 現年69歲被告張家翔，案發前任職夜更保安。案情指，2001年，姓張女事主跟被告在內地認識，兩人成為情侶，3年後事主誕下女兒。2009年，被告跟事主在港註冊結婚。直至2014年，事主獲得香港身份證，來港跟被告同住馬鞍山耀安邨12樓一單位。兩人之後關係轉差，至2018年，被告提出離婚，直到2020年法庭頒令兩人離婚，事主繼續住在涉案單位。

案情續指，2021年5月，兩人開始討論再婚。同年6月21日，兩人為金錢及再婚問題爭吵。當晚，事主入睡期間突感面部痛楚，睜眼見被告揮舞生果刀及菜刀，並不斷朝事主面部狂斬。糾纏間，事主伺機逃出單位到毗鄰的錦欣閣求助。被告於同日被捕，在警誡下稱，當日事主叫醒他，說再婚程序要3,000元。他覺得事主「呃錢」，不想再婚，又關注如再婚，她便會趕他出門。兩人其後爭吵，事主用菜刀敲牆稱「我要折磨死你，我要斬死你」，被告則發怒，飲紅酒壯膽及後拿刀斬人。事主於6月23日出院。案件編號：HCCC 107/2023