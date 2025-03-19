空運毒郵包闖關 檢K仔值280萬

展開監控遞送 拘收貨裝修工 香港海關機場科人員，於上周二抽查兩件由意大利運港、報稱開瓶器的空運包裹，揭發其封口位置出現參差十分可疑，經打開仔細檢查後，檢獲約6公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約280萬元。至本周一，關員展開監控遞送，在葵涌拘捕一名收貨的裝修工人，再於其座駕和身上，檢獲小量懷疑冰毒。該男子已被控「販運危險藥物」罪，案件今日提堂。海關提醒市民，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。

上周二，海關機場科人員根據風險管理原則，揀選及查驗兩件從意大利抵港、報稱開瓶器的空運集運包裹。關員經檢查後，發現每個包裹內均有12盒開瓶器，惟每盒的封口位置出現參差，因此引起懷疑，在利用X光掃描系統及離子掃描分析儀等高科技儀器檢驗和分析貨物，最後於24盒開瓶器內，檢獲約6公斤懷疑氯胺酮，市值約280萬元。

開瓶器盒封口參差惹疑 海關經進一步調查後，於本周一展開監控遞送行動，在葵涌一工業大廈內，拘捕一名收貨的31歲本地男子，他報稱裝修工人。其後，關員再於被捕男子的車輛及身上，分別檢獲34克分裝於34個透明密實袋內的懷疑氯胺酮、以及分裝於7個密實袋的8克懷疑冰毒。海關有理由懷疑被捕男子，把毒品再包裝後分銷至不同場所，他已被控「販運危險藥物」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。海關正循男子與另一件涉案包裹的關係、以及是否涉及犯罪集團等方向繼續調查案件，不排除會有更多人被捕。

同時，關員留意到該兩件包裹幾乎於相同時間、以相同的物品包裝及手法，由同一個國家運抵香港的集運倉，毒販企圖以散打式方法逃避海關檢查，而海關繼續以風險管理原則，針對不同販毒趨勢重點有效打擊販毒活動。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，切勿在未確定物品屬性情況下貿然協助他人運送。

另外，市民應避免把個人資料及地址交予他人收取郵包或貨物用途。海關同時提醒物流業界從業人員必須提高警覺，若懷疑有人利用物流公司從事販毒活動，應盡快作出舉報。