多區反黑工 21人被捕

【本報訊】東九龍區警員聯同入境事務處人員，於前日進行代號「冠軍」及「權能者」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，共拘捕16人（38至71歲），分別為3男兩女本地人、6男兩女內地人、一名越南籍男子、一名印尼籍女子及一名尼泊爾籍女子。

被捕人分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「逾期居留」、「行使偽造文件」、「非法接受僱傭工作或開辦或參與任何業務」及「僱用不可合法受僱的人」等罪名，他們俱已被帶走調查。

另外，執法部門聯同入境處人員，昨日在灣仔及跑馬地區展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及逾期居留行動。行動中，人員共拘捕一名本地男子、一名內地女子、一名越南籍及兩名印尼籍女子，年齡介乎29至56歲，分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「非法入境」、「逾期居留」及「非法受僱」。所有被捕人已被扣留調查，並將會轉交入境處跟進。

根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。