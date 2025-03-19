向80工友索回佣 三跑前工頭囚2年

【本報訊】香港國際機場第三跑道項目分判商的一名前「工頭」，涉嫌向約80名工人收取合共約67萬元回佣，當得悉獲廉政公署調查時又要求工人否認曾支付回佣。該名前工頭其後被廉署檢控，並於早前承認串謀使代理人接受利益及串謀意圖妨礙司法公正等3罪，昨被區院暫委法官羅志霖判囚兩年，並屬同類案件最高刑期。羅官斥責被告收賄的行為剝削工人，且妨礙調查有損法治精神，但認為其行為並沒有對本案的調查造成影響。

涉款67萬 長達9個月 50歲被告鄧國梁，為德鑄工程有限公司（德鑄）的時任「工頭」，早前承認兩項串謀使代理人接受利益及一項串謀意圖妨礙司法公正罪。法官指被告在未有獲得德鑄的同意下，向工人收回佣是剝削的行為，並帶來不良風氣，令工程費用出現攀升的風險，而所涉款項約67萬元，犯案時間亦長達近9個月。而被告亦曾作出影響司法制度的行為，但考慮到沒有複雜的犯案部署等，故判處被告監禁兩年並頒令被告須向德鑄償還涉款共67.5萬元。

案情指，鄧國梁於2020年6月至2021年3月期間，指示另外兩名「工頭」及其他工人，向約80名木工、雜工、索具裝配工人及電工，收取每個工作天賄款40元至400元，合共約67萬元。廉署經調查發現，該等工人因害怕失去工作而不情願地向鄧支付賄款。鄧在2021年3月被捕後，指示另一名「工頭」停止向工人收取回佣，亦告知他須要求工人否認曾支付回佣，該工頭遂與10多名工人在地盤更衣室會面。同案的另外兩名工頭，早前已承認控罪，並被判囚3個月。案件編號：DCCC 759/2023