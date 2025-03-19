天文台：風季6月前恐席捲

全年氣溫料較暖 迎5至8個熱帶氣旋 天文台預料，今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋約有5個至8個，數目屬正常至偏多，並預計本港今年有機會於6月或之前踏入風季，10月或之後風季結束；而全年平均氣溫較正常高，雨量則接近正常。天文台預告，今年將加強網頁及流動應用程式上的雷達及衞星圖像服務。有傳日本將於今年暑假發生大地震，天文台回應指，地震難以預測，呼籲市民留意當地氣象部門預警訊息及注意事項。

局部地區大雨或再襲港 天文台昨發布全年天氣展望，台長陳栢緯預計，本港今年有機會於6月或之前踏入風季，10月或之後風季結束；進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目為正常至偏多，約5個至8個。隨着氣候持續暖化，天文台預計本港今年全年平均氣溫會較正常高，本港全年雨量接近正常，介乎2,100毫米至2,700毫米，但本港仍有機會受暴雨和局部地區大雨影響，提醒市民應為風雨季作好準備。

去年4月10月「熱」破紀錄 他指出，去年是有紀錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達攝氏24.8度，較1991年至2020年正常值高攝氏1.3度；而全年平均最低氣溫為攝氏22.8度及平均最高氣溫為攝氏27.3度，分別為有紀錄以來最高及第二高。他續指，去年全年共有11個月較正常溫暖，當中4月及10月更出現破紀錄的月平均氣溫。

此外，天文台今年會加強各項服務。陳栢緯表示，隨着雨季來臨，天文台將加強網頁及「我的天文台」流動應用程式上的雷達及衞星圖像服務。其中，128公里及256公里範圍的雷達圖像更新頻率，會由現時每12分鐘加密至每6分鐘一次；而64公里範圍除現時離海平面3公里高的降雨率圖像外，會增設兩公里高的圖像，讓市民更好掌握大氣低層的降雨情況。同時，天文台將於未來一至兩個月，推出以圖像形式顯示本港各區雨量資訊。

針對有傳日本今年暑假會發生大地震，陳栢緯指，天文台已密切關注有關事件，又指南海海槽大約每300年至600年，就會發生一次黎克特制8級地震，但地震難以預測，呼籲市民留意當地氣象部門預警訊息。他續指，若市民不幸遇到地震，建議在地震發生期間，躲在桌子底下或走到街上以保安全。至於地震對香港的影響，他表示，由於地震波距離香港較遠，相信地震發生期間會有所減弱，但不排除會引致輕微海嘯。