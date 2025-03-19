醫健：健康在您手：健康補水 勿以茶代水

茶是不少人補充水分的選擇。然而，以茶代水是否健康無虞？該如何拿捏茶飲的每日攝取量？

人體每日所需水分可依體重估算，每公斤的體重大約需吸收約30至40毫升水分。水分可來自所有流質飲品及食物內的水分，而茶亦屬於來源之一，但其咖啡因和茶多酚具有利尿作用，過量飲用不利體內體液平衡。因此，建議以清水作為主要補水途徑，將茶飲視為輔助選項。

另外，由於現行法規並未要求樽裝茶標示其咖啡因含量，消費者難以掌握實際攝取量。茶類咖啡因含量主要取決於發酵程度，其中紅茶的咖啡因含量較高，其次為烏龍茶和綠茶，然後是白茶。研究顯示，每100毫升的茶，含約6至20毫克咖啡因，但實際數值受不同品牌和浸泡時間等影響，而市面上的樽裝茶的咖啡因含量約為2至27毫克。

咖啡因需求因人而異，一般人每公斤體重吸收0.5至4毫克，便足以提高專注度，以體重70公斤的成年人為例，即攝取35至280毫克。港人常喝的港式奶茶平均每杯咖啡因含達170毫克，茶餐廳咖啡每杯平均有200至300毫克咖啡因，如另再吸收茶飲，需留意咖啡因攝取量，以免超過身體負荷。

過量可致血壓高失眠焦慮 健康成年人每日咖啡因攝取上限建議為400毫克，即約兩杯港式奶茶，過量可能增加胃部不適、頻尿、血壓升高等風險，影響睡眠品質或引發焦慮。茶的單寧酸和草酸亦會影響鐵和鈣吸收，建議飲茶前後一至兩小時避免攝取如菠菜及豆腐等食物，孕婦、素食者和骨質疏鬆患者需特別注意。

茶品應適量飲用，日常應飲用清水為主。若覺得清水過淡，不妨加柑橘類切片，增添味道之餘，亦有助補充維生素C。聖雅各福群會 賽馬會We WATCH優活健康計劃 健康管理教練 曾振傑