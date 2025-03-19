新醫學院冀作改革 確保足夠醫生供應

【本報訊】政府正籌備新醫學院工作組，共接獲3份成立第3間醫學院的建議書，分別來自浸會大學、理工大學和科技大學，預料年內完成評核並向政府建議方案。政府昨指非常重視第3間醫學院的成立，認為是醫療改革一部分，能確保本港有足夠的醫生供應，而且符合水平要求。

政府表示，相關工作組的成員為具豐富醫學教學和大學管理經驗的本地或海外人士，包括學者、專業人士，亦有香港醫務委員會和香港醫學專科學院的代表，該等成員對醫學院的要求，包括計劃是否符合最終達成的標準，即醫生的專業標準，他們整體的資源和在這方面的部署是怎樣。對於評核的標準，政府指工作組會特別針對政府要求的10項考慮條件，每項都會跟已提交申請書的大學研究，希望工作組盡快完成審視，期間與3位申請者充分溝通，商討和了解他們在每個項目的要求方面達到甚麼水平，盡快向政府作出報告。

浸大稱結合中醫有優勢 針對政府擬提升公立醫院收費，問及如何確保市民不會因收費而延誤診治，政府重申檢視收費是深化醫療體系改革的一部分，又強調現時沒有削減醫療開支，只是為效率需要重新調配資源。經濟有困難的人士和緊急病人應優先使用醫療服務。為減少藥物和服務浪費，政府要求衞生部門本月內盡快公布相關措施細節。

已就本港興建第3所醫學院提交建議書的浸會大學，校長衞炳江昨出席一個活動後表示，將努力為與籌備工作組會面作出準備。被問到有關浸大與另外兩所同樣有提交建議書大學的競爭時，校董會主席黃英豪指浸大有自己的特色，作為全港第一間中醫院的營辦機構，結合浸大中醫實力，以及過去培育了很多中醫人才，在生物科技方面亦有優勢，因此浸大有一定競爭力。