東呼即應：個資被盜開MPF戶口 苦主3年未能「脫鈎」

東呼助解迷思 揭疑用作呃補貼工資 有市民向《東呼即應》申訴稱，在2022年發現自己的個人資料遭盜用，成立虛假強積金戶口，即使已報案及向管理強積金戶口的公司投訴，但至今仍未能「搣甩」該假戶口。申訴人引述執法部門指，可能是有人想要用相關強積金供款資料，領取政府的「保就業工資補貼」。有大律師表示，若相關戶口有資金存入，該些資金可能來歷不明甚至來自犯罪得益，有機會干犯洗黑錢罪，最高刑罰是監禁14年。

資金來歷不明恐犯洗黑錢 從事IT工作的Jannet爆料指，她在2022年收到來自宏利的電郵通知，確認她更改了自己強積金帳戶的通訊地址。當時她深感奇怪，明明自己沒有進行過相關申請，後來一查之下才發現，自己居然無故多了一個強積金帳戶。「我發現後發了電郵給他們（宏利），說這個帳戶不是我的，我和這個僱主沒有關係。」其後在2022年3月，宏利稱已報案，她亦於同年4月收到執法部門通知去錄口供。不過，無論是宏利或執法部門，都未有說明會如何處理該帳戶，「現在都還在我名下，顯示是一個在職中的帳戶」。

《東呼即應》在公司註冊處進行查冊，發現涉事公司早於去年11月已被除名。翻查2022年8月宏利回覆Jannet的信件，早於2022年1月便有一間公司使用Jannet的個人資料，開設強積金帳戶，並收到相關公司繳付自2021年8月至2022年6月的強積金供款。而近日宏利回覆Jannet的電郵則提到，強積金附屬中介人於2021年12月至2022年1月期間，曾和涉事僱主會面，而僱主提供的僱員登記表格，其中一份的資料就屬於Jannet。

Jannet表示，希望執法部門可聯絡中介人或宏利，獲取涉事僱主的資料，並調查清楚原因；亦希望宏利能提升整個程序的安全。「我很擔心我其他帳戶會不會有危險，或是別人開這個（假帳戶）的真正目的是甚麼……擔心會不會有人拿這些資料貸款或洗黑錢，會不會帶給我法律上不必要的糾紛。」她續指，該假帳戶自2022年8月後，就沒再供款，所以執法部門向她說，「會不會有人想要拿這些供款資料，領取政府的『保就業工資補貼』。」

大律師陸偉雄表示，有人在申訴人不知情的情況下，開立一個強積金戶口，明顯已干犯刑事罪行。首先，若未經當事人同意，擅自填寫當事人資料、偽造其簽名，該行為已干犯製造虛假文書罪，最高刑罰是監禁14年。加上相關行為有詐騙成分，所以控方可能考慮控告其欺詐罪；而欺詐罪的最高刑罰，也是監禁14年。再者，若該假戶口有資金存入，相關資金可能來歷不明，也可能是犯罪得益，因此有機會干犯洗黑錢罪，最高刑罰是監禁14年。

涉案公司負責人已被拘捕 執法部門回覆《東呼即應》查詢指，經調查後，已在2022年5月以涉嫌「串謀詐騙」拘捕涉案公司一名男負責人，懷疑使用欺詐手段騙取工資補貼，案件仍在調查中。宏利回覆指，已得悉此個案，並會根據個案進展，採取適當的相應行動。至於積金局則表示，不會評論個別個案。