12‧7立會換屆選舉 維持90議席

【本報訊】新一屆立法會選舉將於12月7日舉行，議員席位維持90席，而選委會補選將定於9月7日舉行。政制事務局將訂定兩場選舉的提名期及細節，當局會另作公布。

9‧7選委會補選 選舉委員會界別議員由1,500名選委選出，政府指選委會現時由967名選任委員以及其他提名委員和當然委員組成，政府會在9月7日就90席選任委員作補選，令他們可在選委會界別進行提名及投票。

當局會做好準備，並與選管會緊密合作，而政府會在宣傳推廣、選舉工作人員的招募和培訓、投票點票安排、數據系統和保安等多方面，並且要作好全面部署及應變計劃，確保選舉順利舉行。

現屆立法會有90個議席，當中40名議員經選舉委員會界別選舉產生；30名議員經功能界別選舉產生；20名議員經分區直接選舉產生。但現時實際議員人數為89人。

現屆立法會有5名議員「轉跑道」成為擔任政府公職，他們依據《立法會條例》（第542章）第15（1）（a）條，於2022年辭去立法會議員席位。當中4人於2022年6月19日辭任，當局在2022年12月18日舉行補選，當選者於2022年12月19日宣誓就任議員。後來有一人於2022年12月27日辭去選委會界別的議席，但至今並未進行補選。