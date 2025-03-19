不設學歷上限 僱員再培訓局報名數增6%

【本報訊】港府上年年尾發表的《施政報告》，其中一項將僱員再培訓局重新定位，今年1月起開始不設學歷上限全民培訓，增加至少16.5萬個培訓學額，即有學位的人士有需要都可以入讀。僱員再培訓局（ERB）昨日表示，今年擴大服務後，首兩個月約有3.4萬人報名，較去年同期增加了6%，當中佔大學學歷的人數約4,000個，佔約12%，直言這是一個比較大的比例。

僱員再培訓局昨舉行「ERB年度頒獎禮2024-25」，今屆共頒發逾百個獎項，包括15個導師及20個學員獲獎。獲頒傑出學員獎的謝志永曾在泳池工作十多年，主要負責泳池日常管理和保養維修，惟泳池在疫情期間長期關閉，工作不穩定，故開始想出路。謝指自小對電機工作有興趣，決定報讀由ERB及港燈合辦的發電廠見習技術員基礎證書度身訂造課程，課程教授實務技能、再生能源應用，以及工業安全，完成後順利成為港燈的見習技術員。他稱公司鼓勵員工持續進修、不斷增值，現正修讀理大電機工程學工學士兼讀課程，希望能成為工程師。

輸入外勞需每月繳費400元 僱員再培訓局指，今年初已通過ERB審批並待刊憲程序完成後，將有3間高等教育院校機構加入ERB委任培訓機構行列，包括香港恒生大學、香港教育大學專業及職業教育與終身學習研究所，以及香港大學專進修學院。院校會就策略性的行業範疇開辦技能提升及通用技能培訓課程，包括創新科技相關課程，以及就可持續發展範疇開辦課程。

勞工及福利局局長在頒獎禮上表示，除了政府有過100億元注資外，僱主就每名輸入外勞亦要向ERB每月繳交400元。他指香港仍缺人，所以有很多外勞，他們每個月都會貢獻給ERB，讓其資源更充實。隨着資源增加，ERB的使命更重要，可為廣大員工提供更適切的培訓和服務。