傳科大進駐日出康城 街坊屬意民生配套

【本報訊】早前有消息指將軍澳日出康城的一幅閒置多年的學校用地，將會供香港科技大學興建一幢樓高6至7層的創新科技園，雖然有意見指此舉可吸引創科企業同高端人才進駐，提升社區價值，但有區議員昨指多數街坊希望有關土地應用於民生配套，如街市、商舖、停車或康文體育設施等。

日出康城的學校用地原先共有5幅，因預計學齡人口持續下降，日前教育局宣布會釋出其中兩幅學校用地供政府作其他合適的長遠用途。

64%盼用作超市街市 針對有關土地的用途，西貢區議員張美雄上周進行問卷調查並得到1,372個回覆，當中64%希望用作超市或街市用途、21%是商舖、其餘則是停車或康文體育設施。他表示，調查結果反映日出康城居民對民生配套設施的需求殷切。

對於有消息指，科技大學計劃在有關土地設立創新科技園，張美雄指科大曾向創科局提出申請，可是有關計劃仍未有定論，諸如佔地面積、大樓具備甚麼設施等細節未明，加上計劃仍需得到局方的支持及多個部門的審批，有關土地仍未確認屬科大用途。

張美雄明言，雖不反對科大的計劃，但亦不會無條件地全盤接受，畢竟日出康城區內只有一間超市，康體設施及停車設施俱不足。他指趁科大的計劃仍有變數和調整空間的階段，把問卷調查街坊的意見整合，並遞交規劃署西貢及離島規劃專員。