減赤向社福開刀 業界促3年後回復資助水平

【本報訊】為應付巨額財赤，新一份《財政預算案》提出削減社福界撥款。社福界議員狄志遠昨指政府進一步向社福界開刀，對業界而言可謂「入骨入肉」，勢必影響人手、打擊士氣和降低服務質量，他希望政府恢復財政穩定後，能取消今次的削減措施，以及調動關愛基金和獎券基金的額外撥款，以支援機構維持既有服務。

狄志遠形容許多社福機構面臨「削無可削」的地步，事關政府在2000年落實社福界整筆過撥款後，單在2000年到2006年已先後削減社福界接近10%的撥款，而新一份《財政預算案》提出未來幾年再削減7%，措施等於削減15億元，或相等於3,000個社工，對社福界的影響是非常大。

指儲備抵銷削減不切實際 儘管勞福局局長曾指社福機構可動用儲備來抵銷削減，但狄指社福機構的儲備上限只是營運開支的25%，即是每花100元最多可以存25元，問題是每年削減7%，兩、3年後很多機構的儲備都會接近見底，因此用儲備來抵銷削減是不切實際的，況且中小型機構因規模細小，儲備不多，籌款能力低，能調動資源以應對削減撥款的空間極少，情況更加嚴峻。

由於政府指兩、3年後政府可達致收支平衡，他希望兩、3年後，當政府的財政恢復穩定就取消削減，回復今天資助的水平。他指過去一星期與20多個機構討論削減撥款問題和收集意見，建議政府拆牆鬆綁，取消成本分攤，讓資源調配更加靈活，令服務維持較好效果；檢討《津貼及服務協議》讓機構在人手不足之下，把資源聚焦於一些重點的服務；放寬院舍或場地的命名權規限，以便社福機構爭取善長的贊助或捐獻。

他呼籲賽馬會撥出3億元，向中小型社福機構提供支援，好讓度過未來兩、3年的營運赤字，又指關愛基金現時有70億元結餘、獎券基金有230億元結餘，關注政府可否調動有關基金，幫助社福機構維持服務水平。