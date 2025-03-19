專項基金 批錢多唔代表成功 憂企業玩財技濫用

審核申請 議員關注確保有效性 經濟復甦緩慢，中小企融資困難，滿街「吉舖」。立法會工商及創新科技事務委員會昨討論支援中小型企業的措施，有議員關注政府削減開支會否影響支援措施，亦有議員批評「批錢批得多唔代表成功」，部分領取基金的企業可能是「識玩呢個遊戲」、「攞得好盡」。在還息不還本措施方面，有議員關注如何防範「殭屍企業」。

工業貿易署署長廖廣翔回應有關政府削開支人否影響支援中小企的措施時，指雖然BUD專項基金調整後，每項目限額由100萬元減至80萬元，但政府會在財政情況可行之下支援中小企。他續指，BUD專項基金每公司700萬元的上限，以及申請易的100萬元資金維持不變。

批發及零售界議員邵家輝指過去政府和企業在相關基金的付款比率約為1比1，現時降至1比3；首期撥款由75%減至20%。他指有中小微企認為政府在現時經濟狀況下應給予更多支援，關注調整後會否對企業申請有影響。商務及經濟發展局局長丘應樺回應稱，BUD專項基金推出至今批出62億元資金，近90%是最近6年來批出。他指首期撥款由75%減至20%，只是前期付款減少，會在後期補回。

針對批撥基金的情況，金融服務界議員李惟宏指有業界批評有需要申請基金的企業未必成功，成功申請的企業可能是「識玩呢個遊戲」、「攞得好盡」。他關注政府有否作民意調查確保有效性，直指「批錢批得多唔代表成功」。

廖廣翔稱，成功申請者經嚴格多層的審核機制，企業要求審核報告，當局亦有派員實地考查項目，確保符合基金目的。至於申請不成功者，他說當局亦有回饋交代為何申請不成功，方便他們下一次申請。他指問卷調查結果顯示，超過90%中小企認為基金有用。

還息不還本須防殭屍企業 就「還息不還本」的措施，議員何敬康關注政府如何監察企業還款能力，以及防範「殭屍企業」；另一議員梁美芬則指得知有中小企打算今年清盤，關注政府是否有任何介入點協助。丘應樺回應指政府亦有推出不同百分比的「部分還本」，100%擔保後最長可達15年。他續稱，政府和金管局亦有和銀行商討，在還款期限上延長並幫助中小企。商務及經濟發展局副秘書長劉理茵補充，中小企未能與銀行達成還款協議，才會有追討行動。