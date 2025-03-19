太空油校園氾濫 學生匿廁所狂吸

【本報訊】太空油毒害青少年，去年當局接獲300人吸食太空油的呈報，當中七成半吸食者年齡在21歲以下，北區、元朗及屯門重災。

教師觀察同窗關心助打擊 屯門區中學校長會主席吳聲展昨表示，要發現太空油吸食者，主要並非靠檢測，而是要由教師觀察及同學們關心，「健康校園計劃」亦有提供自願測檢及身心健康輔導，有一半學校參與，當中大埔區超過九成，屯門區就有逾八成半。

吸煙與健康委員會主席湯修齊亦談到校園出現太空油的情況，指有學生於小息時間在洗手間吸食太空油毒品，教師都有留意洗手間等地方有沒有不尋常的水果或糖果香味。委員會認為應該禁止電子煙裝置，若當局要設寬限期，也應愈短愈好，公眾要明白管有煙彈有極大的健康及法律風險，社會需要正視及加強公眾教育。

太空油毒品以電子煙形式吸食，社區藥物教育輔導會總幹事伍家順指顏色及氣味有不同吸引性，令年輕人掉以輕心，隨着政府加強宣傳及打擊，相信情況已有所改善。他指學生如有吸毒問題，現時有很多外展或其他計劃協助。