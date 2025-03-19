中介銀行職員夾計 呃200萬按揭轉介費

「攝」文件騙簽署申請人難防 22男女落網 廉政公署早前調查一宗銀行職員貪污案，揭發一名按揭中介公司負責人，曾賄賂多間銀行職員，在替客戶辦理樓宇按揭時，涉嫌把轉介申請表混入，甚至可能冒簽或提供虛假入息證明，從而誤導銀行獲發放數千至數萬元轉介費。廉署於本月以涉嫌行賄、洗黑錢等罪拘捕18名銀行職員等共22人，案中涉及逾200宗樓按，涉款逾200萬元。

被捕人遍10本地銀行 調查人員表示，廉署早前調查一宗與銀行按揭有關的貪污案，發現一名曾於不同銀行任職的中介公司負責人，與一些銀行前線職員交往甚密，懷疑背後可能涉及貪污。廉署經深入調查後，本月持法庭手令，搜查全港逾30處地方，並以涉嫌「行賄」、「受賄」、「洗黑錢」及「串謀詐騙」拘捕13男9女（31至58歲）。被捕人士包括18名銀行前線人員，他們分別來自10間本地銀行，主要為按揭部職員，其中一人在被捕時已離職；其餘4人則為上述人員的配偶或同黨，相信被捕配偶涉及處理贓款。

初步調查顯示，案中涉嫌受賄的銀行前線人員，他們安排客戶簽署樓宇按揭貸款文件時，暗中協助中介把轉介申請表混入其中，從而欺騙客戶簽署，令一些本來直接向銀行申請按揭貸款的客戶，看似經由中介轉介，導致銀行在審批申請時被誤導，遂向涉案中介公司發放轉介費；其中亦有部分轉介申報表可能被冒簽。

犯案7載 多對分贓款 中介獲得款項後，一般會與銀行職員對分，亦有「八二分帳」情況，涉款由數千元至數萬元不等。與此同時，大部分按揭申請人均被蒙在鼓裏，對貪污勾當全不知情。

廉署人員相信，該中介公司自2018年成立後，一直以上述模式犯案，當中涉及超過200宗樓宇按揭貸款，牽涉賄款達200萬元；其中兩名被捕人士是一對任職銀行的夫婦，涉嫌受賄約60萬元。另外，涉事中介公司亦提供利益予一些人士，包括銀行職員，作為他們協助處理樓宇按揭貸款文件的回報，而有個別申請文件亦涉及虛假入息證明。據了解，當中有人收受超過10萬元賄賂。

廉署指銀行方面將會再審視相關按揭貸款申請，留意其中是否存在問題。案件仍在調查，不排除有進一步拘捕行動。廉署提醒市民申請按揭、特別是簽署文件的時候，必須細閱每一份文件，以免被不法之徒利用。