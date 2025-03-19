失業率3.2% 餐飲運輸界升幅大

【本報訊】政府統計處昨日公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率，由去年11月至今年1月的3.1%，上升至去年12月至今年2月的3.2%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。

與去年11月至今年1月比較，在去年12月至今年2月期間，各行業不經季節性調整的失業率變動不一，其中餐飲服務活動業、運輸業、建造業，以及專業及商用服務業，有相對明顯的升幅。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

就業不足人數降 不經季節性調整的失業人數，由去年11月至今年1月的11.01萬人，上升至去年12月至今年2月的11.17萬人，增加約1,600人。同期的就業不足人數則由43,000人下跌至40,700人，減少約2,300人。

總就業人數方面，由去年11月至今年1月的3,716,600人，下跌至去年12月至今年2月的3,709,500人，減少約7,100人。同期的總勞動人口為3,826,700人，減少約5,400人。

勞工及福利局表示，各個行業在去年12月至今年2月的失業率，與上一個3個月期間相比變動不一，但普遍仍處於低水平。展望將來，隨着經濟繼續擴張，短期內勞工市場應大致維持穩定，儘管一些企業或會受到美國貿易保護措施帶來的不確定性所影響。